ترامب: علينا تحسين "الرعاية الصحية".. وبايدن: 10 مليون أمريكي خسروا تأمينهم بسببك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه عمل على تحسين قانون الرعاية الصحية للمواطنين "عكس ما فعل أوباما".

وأضاف ترامب، في المناظرة الرئاسية الثانية اليوم، أن قانون الرعاية الصحية مهما تم إصلاحه لن يكون جيدًا "للشعب الامريكي العظيم".

وأشار إلى أنه يجب أن تشمل مظلة هذا القانون الملايين من الأسر الأمريكية، ولكن "جو بايدن لن يفعل ذلك"، على حد قوله.

من جانبه، رد منافسه بالانتخابات الرئاسية الديمقراطي جو بايدن بأن خطته للرعاية الصحية تهدف تمرير قانون رعاية ميسر للمواطنين.

وأضاف أنه يمكن للمواطنين التسجيل في التأمين الصحي وتخفيف أقساط التأمين، ليتمكن برنامج الرعاية من شمول أكبر قدر من الأشخاص.

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وأوضح أنه يدعم التأمين الصحي الخاص، وأنه في ظل القوانين التي سيعمل على تشريعها لن يخسر أي شخص تأمينه.

كما أكد على أن 10 مليون شخص خسروا تأمينهم الصحي خلال أزمة كورونا بسبب ترامب.

وانطلقت، قبل قليل، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، فصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.​​