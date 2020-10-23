بايدن: سأجبر الصين على العمل وفق القانون الدولي وليس كما فعل ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إنه سيرغم الصين على العمل وفقا للقانون الدولي، وليس كما فعل منافسه الرئيس دونالد ترامب.

وطالب بايدن، منافسه الرئيس دونالد ترامب، بالكف عن المراوغة وكشف عن سجلاته الضريبية.

وقال خلال المناظرة الثانية بينهما، اليوم الجمعة "ترامب يردد منذ 4 سنوات أنه سينشر إقراراته الضريبية وعليه أن يتوقف من المراوغة ويكشف عنها فورا".

وتابع "ترامب يتهمني بالحصول على أموال من روسيا وأوكرانيا ولكنه هو من حصل على أموال من الصين".

من جهته اتهم ترامب، منافسه الديمقراطي، جو بايدن، بأنه حصل على ٣.٥ مليون دولار من روسيا وأوكرانيا.

في المقابل اتهم بايدن، منافسه الرئيس دونالد ترامب، بإخفاء خطورة كورونا على الشعب الأمريكي منذ يناير الماضي.

وقال خلال مناظرة رئاسية مع ترامب، وتبثها قناة العربية، اليوم الجمعة "ترامب علم بمدى خطوة فيروس كورونا في يناير ورغم ذلك لم يخبر الشعب الأميركي بهذا".

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وطالب بتطبيق الإجراءات لمواجهة كورونا‎.

في المقابل أجابه ترامب، إنه لن يقوم بفرض إغلاق في الولايات المتحدة.

واتهم ترامب، منافسه بادين بأنه يسعى لإغلاق البلاد.

بينما حمل بايدن دونالد ترامب على الوفيات التي وقعت في بلاده بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بايدن "المسؤول عن هذا العدد من وفيات كورونا يجب أن لا يكون رئيسا لأمريكا".

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح ترامب أن اللقاح سيكون جاهزا خلال أسابيع

وتجرى المناظرة الأخيرة اليوم بين ترامب وبايدن، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.