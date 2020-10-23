ترامب: منعت حربًا نووية مع كوريا الشمالية.. وبايدن: يطورون صواريخًا تصل لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه علاقات "مختلفة" مع الرئيس الكوري الشمالي كيم يونج أون، مؤكدًا أنه منع اندلاع حربًا نووية بهذه العلاقات.

ومن جانبه، رد منافسه بالانتخابات الرئاسية الديمقراطي جو بايدن، بأن كوريا الشمالية تشكل مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية، ويجب الاستمرار في الضغط عليها، مضيفًا أن الواقع يقول إن كوريا الشمالية تطور في عهد ترامب صواريخًا يمكن أن تصل إلى الولايات المتحدة.

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وانطلقت، قبل قليل، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، فصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.​​