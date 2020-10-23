ترامب: لا يمكننا حبس أنفسنا بقبو مثلما يفعل بايدن خوفًا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكام الديمقراطيين للولايات أغلقوها وتسببوا في معاناة كبيرة للسكان.

وأضاف ترامب، في المناظرة الرئاسية مع منافسه جو بايدن اليوم: "لا يمكننا حبس أنفسنا في قبو مثلما يفعل بايدن والاختباء من فيروس كورونا"، وفق ما نقلت سي إن إن.

وأكد ترامب على أن بلاده تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا.

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وانطلقت، قبل قليل، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، فصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.​