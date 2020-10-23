بايدن: أي دولة تتدخل بالانتخابات الأمريكية ستدفع الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال المرشح الديمقراطي جو بايدن إن أي دولة تحاول التدخل بالانتخابات الأمريكية ستدفع ثمن ذلك، مشيرًا إلى تدخل الصين وروسيا وإيران في السيادة الأمريكية بهذا الشأن.

وأضاف بايدن، في كلمته بالمناظرة الأخيرة أما منافسه الرئيس دونالد ترامب، أن روسيا تسعى إلى منع انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، لأنه يعرف ألاعيبهم على حد قوله، مهددًا بأن أي دولة سيثبت تدخلها بالانتخابات ستدفع الثمن.

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وانطلقت، قبل قليل، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.

وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، فصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.​