محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
طالب منافس الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الديمقراطي جو بايدن، بتطبيق الإجراءات لمواجهة كورونا.
في المقابل أجابه ترامب، خلال المناظرة الرئاسية الثانية، وتبثها قناة العربية، إنه لن يقوم بفرض إغلاق في الولايات المتحدة.
واتهم ترامب، منافسه بادين بأنه يسعى لإغلاق البلاد.
بينما حمل بايدن دونالد ترامب على الوفيات التي وقعت في بلاده بسبب الإصابة بفيروس كورونا.
وقال بايدن "المسؤول عن هذا العدد من وفيات كورونا يجب أن لا يكون رئيسا لأمريكا".
من جهته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.
وأوضح ترامب أن اللقاح سيكون جاهزا خلال أسابيع
وتجرى المناظرة الأخيرة اليوم بين ترامب وبايدن، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يطالب بتطبيق إجراءات مواجهة كورونا.. وترامب يرد: لن نغلق أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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