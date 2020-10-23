"لا يجب أن يكون رئيسا".. بايدن يحمل ترامب مسؤولية وفيات كورونا في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

حمل منافس الرئيس الأمريكي في الانتخابات الرئاسية المقبل، الديمقراطي جو بايدن، دونالد ترامب على الوفيات التي وقعت في بلاده بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقال بايدن، في مناظرة رئاسية مع ترامب، ونقلتها فضائية العربية، اليوم الجمعة "المسؤول عن هذا العدد من وفيات كورونا يجب أن لا يكون رئيسا لأمريكا".

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من جهته، أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده تعمل على إنتاج لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح ترامب أن اللقاح سيكون جاهزا خلال أسابيع

وتجرى المناظرة الأخيرة اليوم بين ترامب وبايدن، قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.