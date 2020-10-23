المواجهة الثانية.. المناظرة الأخيرة بين ترامب وبايدن (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت اليوم آخر مناظرة مقررة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، والتي تأتي قبل 12 يومًا من اليوم المقرر للتصويت.

من المقرر أن تناقش المناظرة نقاطًا عديدة ومتنوعة، بينها طريقة التعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، وقضايا الأمن القومي، وتغير المناخ والعنصرية، بينما من المتوقع أيضًا أن يخرج المرشحان عن النصّ، وفق ما توقعت وسائل إعلام عالمية.

وكانت مناظرة مقررة الأسبوع الماضي ألغيت بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.

وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، سيفصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.

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