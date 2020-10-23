وجهًا لوجه.. ترامب وبايدن في المناظرة الأخيرة بسباق الانتخابات (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلقت، قبل قليل، المناظرة الأخيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه على منصب رئيس الولايات المتحدة المرشح الديمقراطي جو بايدن، في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نقلت -في تقرير حول هذه المناظرة- أنها ستكون الأكثر تأثيرًا على الحملة الانتخابية للمرشحين، وهي تأتي قبل 12 يومًا من اليوم المقرر للتصويت.
وألغيت مناظرة كانت مقررة الأسبوع الماضي بعد الإعلان عن إصابة ترامب بفيروس كورونا.
وتفاديًا لتكرار ما حدث خلال المناظرة الأولى وتجنب مقاطعة كل مرشح للآخر بشكل مستمر، سيفصل الصوت عن ميكروفون كلّ مرشّح لدقيقتين مع بداية المدة المخصصة لمنافسه، وذلك قبل استئناف النقاش المفتوح.
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