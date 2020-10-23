عاجل.. غارات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة

الجمعة 23 أكتوبر 2020

شنت مقاتلات حربیة إسرائیلیة، فجر الیوم الجمعة، غارات جوية على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وقالت وكالة "سوا" الإخبارية إن الغارات استهدفت "مواقع للمقاومة الفلسطینیة وأراضي زراعیة في مخیم النصیرات ومدینة خانیونس وسط وجنوب قطاع غزة ".

وأفادت إذاعات فلسطینیة محلیة بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت موقعا للمقاومة الفلسطینیة في مخیم النصیرات وسط قطاع غزة ، دون إبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنین الفلسطینیین.

في السياق ذاته، استھدفت الطائرات الإسرائيلية بصاروخین أرض زراعیة شرق بلدة القرارة شمال شرق مدینة خانیونس جنوب القطاع.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح له: "إن طائرات حربية هاجمت قبل قليل أهداف تابعة لمنظمة حماس في قطاع غزة، وخلال الهجوم تم استهداف موقع لإنتاج الأسلحة وبنية تحتية تحت الأرض لمنظمة حماس"، بحسب وكالة "قدس نت".

وأضاف المتحدث قائلا: "جاء الهجوم ردا على إطلاق صواريخ من قطاع غزة الليلة. ومنظمة حماس تتحمل مسؤولية ما يحدث في قطاع غزة وما يخرج منه"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الثلاثاء الماضي، اعتراض منظومة "القبة الحديدية" لصاروخ أطلق من قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال أدرعي: "متابعة للتقارير عن إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة الماضي، عن إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.