الشرطة الأسترالية تتهم رجلا بـ "الابتزاز الجنسي" لـ 112 فتاة

الجمعة 23 أكتوبر 2020

قالت الشرطة الاتحادية إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما في غربي أستراليا من المقرر أن يمثل أمام المحكمة اليوم الجمعة بعد اتهامه بـ "الابتزاز الجنسي " لـ112 فتاة حول العالم.



وجاء في بيان الشرطة الاتحادية الأسترالية اليوم أن الرجل "تظاهر بأنه مراهق مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي ليصادق فتيات قبل ابتزازهنر للقيام بأعمال جنسية أمام الكاميرا".

وتلقت الشرطة بلاغا من فتاة في الولايات المتحدة تبلغ من العمر 13 عاما قالت إن الشخص الذي قابلته عبر الإنترنت، والذي اعتقدت أنه يبلغ من العمر 15 عاما، بدأ في طرح أسئلة جنسية صريحة.

وأوضحت إنه زيف لقطات شاشة الدردشة للمساومة وهددها بإرسال الصور إلى أسرتها وأصدقائها ما لم ترسل له صورا عارية وتنخرط في أفعال جنسية.

ويواجه الرجل الذي يمثل أمام محكمة في بيرث عشرات التهم الجنائية.

Advertisements

وأشارت الشرطة إلى أن بعض الأدلة التي تم مصادرتها تضمنت محادثات ومقاطع فيديو للفتيات المستهدفات "يناشدن الرجل أن يتركهن وشأنهن، مع توضيح محنتهن وخوفهن وإهانتهن"، بحسب البيان.

وقال المحقق باري دومان إن الشرطة في جميع أنحاء العالم تحاول التعرف على الفتيات للتحقق من أنهن بخير وتقدم الدعم لهن.

وأضاف دومان :"هذا النوع من الاستغلال والإساءة عبر الإنترنت مدمر ويمكن أن يتسبب في صدمة مدى الحياة".

وذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية اليوم الجمعة أيضا أن 44 رجلا أستراليا يواجهون 350 تهمة حيازة مواد لاستغلال الأطفال بعد تحقيق استمر لمدة عام.

وقالت الشرطة إنها أنقذت 16 طفلا من التعرض للأذى بعد التعرف على الجناة في جميع أنحاء أستراليا.

وتراوحت أعمار الرجال بين 19 و 57 عاما من مجموعة من المهن بما في ذلك قوات تنفيذ القانون والبناء والنقل والضيافة.