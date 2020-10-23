شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعاقب 3 منظمات إيرانية جديدة لمزاعم متعلقة بحملة تضليل عن الانتخابات والان مع التفاصيل

الجمعة 23 أكتوبر 2020 أفاد بيان صدر في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس بأن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على ثلاث منظمات إيرانية جديدة فيما يتعلق بحملة تضليل مزعومة تستهدف انتخابات 2020.

وقالت وزارة الخزانة إن معهد بيان راسانيه جوستار خضع للعقوبات "لتواطؤه في التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020". وأضافت أنها فرضت عقوبات على اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني والاتحاد الدولي للإعلام الافتراضي لمزاعم عن وقوعهما تحت سيطرة الحرس الثوري الإيراني الخاضع للعقوبات بالفعل.

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