شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. واشنطن توافق على استخدام «ريمديسيفير» لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أصدرت الوكالة الأمريكية للأدوية، مساء أمس الخميس، ترخيصاً لاستعمال عقار “ريمديسيفير” لعلاج مصابي فيروس كورونا “كوفيد-19” في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في مايو، وفق ما أفادت شركة “جيلياد” التي تصنّع هذا الدواء.
وأكدت الشركة أنها تلقت ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم “فيكلوري”، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لـ”كوفيد-19” الذي حصل على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.
وحصلت عقاقير أخرى على تراخيص لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط، وعقب الإعلان ارتفع سهم “جيلياد” في بورصة نيويورك بنسبة 4%.
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