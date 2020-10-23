شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا إلى رصد 8 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى .1888 بالمقابل تماثل 136 مريضا للشفاء ليصبح عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 38 ألفا و.618 في حين يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر.. 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.