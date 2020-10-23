شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر يوم الخميس، عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 14 إصابة عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 55 ألفا و.357

وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا إلى رصد 8 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى .1888 بالمقابل تماثل 136 مريضا للشفاء ليصبح عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 38 ألفا و.618 في حين يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.