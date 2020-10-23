شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أممي يدعو القوى السياسية اللبنانية لمساعدة الحريري والان نبدء بالتفاصيل

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، القوى السياسية اللبنانية إلى مساعدة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على تشكيل حكومة تكون قادرة على إجراء الإصلاحات التي تنقذ البلاد، محذرًا من أن لبنان في حالة سقوط كارثي، وأنه لا توجد «معجزات خارجية» لمعالجة هذا الانهيار المتسارع.

وقال كوبيش، في تصريح أمس الخميس: لا يمكن لأي بلد، وبالأخص إذا كان في حالة سقوط كارثي مثل لبنان، الاستمرار في تسيير أموره إلى ما لا نهاية في غياب حكومة فعّالة وداعمة للإصلاح، كون ذلك السبيل الوحيد لبدء إنقاذ البلد وشعبه من مزيدٍ من الانهيار والفوضى والتطرف.

وأضاف إن القوى السياسية اللبنانية التقليدية أخذت مرة أخرى على عاتقها التحرك قدمًا، بغض النظر عن إخفاقاتها العديدة في الماضي والشكوك العميقة بشأن المستقبل، الأمر الآن يعود لهذه القوى لمساعدة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على تشكيل حكومة ذات صلاحيات، وتكون فعّالة لبدء تنفيذ الإصلاحات المعروفة.

وتوجّه كوبيش بالحديث إلى القوى السياسية اللبنانية قائلًا: لا تنتظروا المعجزات من الخارج، من قبيل الانتخابات في بلاد أخرى أو المانحين الدوليين، الإنقاذ يجب أن يبدأ في لبنان وبواسطة لبنان.