شكرا لقرائتكم خبر عن الأرياني يدعو اليمنيين للاستمرار في رفض تعيين سفير إيراني لدى الحوثي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» مساء الأربعاء أن المواقف السياسية والإعلامية التي أعقبت الإعلان الإيراني، وما زالت تتوالى تؤكد الإجماع الشعبي والوطني على رفض كل أشكال الوجود الإيراني في اليمن ومحاولاته بسط نفوذه وفرض وصايته على جزء من أراضيه.
وأشار الوزير الأرياني إلى أن ردود الفعل الواسعة التي أثارها الإعلان الاستفزازي مؤشر واضح عن فشل محاولات نظام الملالي في طهران المتواصلة، منذ الانقلاب الذي أدارته عبر أداتها الحوثية سلخ اليمن عن محيطه الخليجي وفضائه العربي وتحويله إلى مقاطعة إيرانية ومسخ هوية اليمنيين، وتأكيد لتمسكهم بهويتهم الوطنية والعربية.
ودعا الأرياني اليمنيين قوى ومكونات سياسية واجتماعية ونخبا وإعلاميين وصحفيين ونشطاء لاستمرار حملاتهم السياسية والإعلامية المنددة بالتمادي الإيراني في سياساته العدائية، وكشف دور نظام طهران في تصعيد وتيرة الأزمة وتقويض جهود المجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
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