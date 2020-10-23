شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تفكك شبكة إرهابية موالية لداعش والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت: إن العملية نفذت بناء على معلومات مديرية الاستخبارات والأمن العسكري فرع كركوك، مشيرة إلى أن أحد الإرهابيين كان ناقلا للمواد العسكرية والغذائية والأجهزة الإلكترونية، والآخر يقوم بتزويد العصابات الإجرامية بمعلومات عن حركة القوات الأمنية.
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