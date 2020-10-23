شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تفكك شبكة إرهابية موالية لداعش والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة العراقية، القبض على شبكة إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابى فى محافظة كركوك، وذكرت الوكالة في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) أمس الخميس «أنه تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، ألقي القبض على شبكة إرهابية مؤلفة من 5 عناصر تنتمي لما يسمى بولاية دجلة لعصابات داعش الإرهابية».

وأضافت: إن العملية نفذت بناء على معلومات مديرية الاستخبارات والأمن العسكري فرع كركوك، مشيرة إلى أن أحد الإرهابيين كان ناقلا للمواد العسكرية والغذائية والأجهزة الإلكترونية، والآخر يقوم بتزويد العصابات الإجرامية بمعلومات عن حركة القوات الأمنية.