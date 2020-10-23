وزير الخارجية الأمريكي: مليشيا حزب الله اللبنانية لا تزال تشكل تهديدا ضد الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن المزيد

الخليج 365الجمعة 2020/10/23 02:44 ص بتوقيت أبوظبي
قال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، إن مليشيا حزب الله اللبنانية لا تزال تشكل تهديدا ضد الولايات المتحدة وحلفاء واشنطن.
وأضاف بومبيو، في تغريدات عبر تويتر، أن واشنطن فرضت الخميس عقوبات على قياديين اثنين بحزب الله، مطالبا دول العالم بحماية نفسها من المليشيا اللبنانية وتقييد نشاطاتها.
ومساء الخميس، فرضت الخزانة الأمريكية، حزمة عقوبات جديدة على كيانات إيرانية، وقيادات في مليشيا حزب الله.
وقالت الوزارة في بيان، إن العقوبات تشمل 3 كيانات إيرانية، وقياديين اثنين بمليشيا حزب الله اللبنانية، والسفير الإيراني لدى العراق.
وأشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إلى أن القياديين بمليشيا حزب الله، اللذين شملتهما العقوبات مسؤولان عن تنفيذ أجندة إرهابية تهدد مصالح الولايات المتحدة وشركاءها في جميع أنحاء العالم.
وشدد منوتشين على ضرورة الاستمرار في تحميل مليشيا حزب الله المسؤولية عن أفعالها الخبيثة.
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