إف بي آي: قراصنة مدعومون من روسيا سرقوا بيانات وهاجموا شبكات حكومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020

الخليج 365

قالت السلطات الأمريكية يوم الخميس إن مجموعة قرصنة مدعومة من روسيا سرقت بيانات من اثنين على الأقل من الخوادم الحكومية في إطار هجوم قرصنة على عشرات من حكومات الولايات والحكومات المحلية.

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وقامت المجموعة الروسية، المعروفة باسم "إينيرجتيك بير ودراجون فلاي" من بين أسماء أخرى، بتنفيذ هجوم القرصنة منذ أيلول/سبتمبر على الأقل، حسبما قال مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان مشترك يوم الخميس، دون التوضيح بالتفصيل الشبكات التي تم اختراقها.

وقالت الوكالتان: "حتى الآن، ليس لدى مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية معلومات تشير إلى أن هذا [التهديد المستمر المتقدم] قد عطل عمدا أي عمليات طيران أو تعليم أو انتخابات أو عمليات حكومية".

وأضافوا أن المتسللين ربما يسعون للوصول إلى "إمكانيات تعطيل مستقبلية للتأثير على السياسات والإجراءات الأمريكية" أو لنزع الشرعية عن الحكومات المحلية.

وقال مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض، يوم الخميس إن الحكومة الاتحادية في حالة تأهب 24 ساعة طوال ايام الأسبوع لوقف التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية، التي زعم أن الصين هي التي تقوم به إلى حد كبير.