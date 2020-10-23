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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر تسجل 8 وفيات و266 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 23 أكتوبر 2020
الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر يوم الخميس، عن تسجيل 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 14 إصابة عن اليوم السابق، ليرتفع بذلك مجموع الإصابات إلى 55 ألفا و357.
وأشار جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا إلى رصد 8 وفيات جديدة بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1888.
بالمقابل تماثل 136 مريضا للشفاء ليصبح عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء 38 ألفا و618 ، في حين يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.
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