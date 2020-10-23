استحسنت جماهير باريس سان جيرمان الفرنسي ظهور المهاجم المغربي يوسف العربي بسروال داخلي يحمل شعار فريقهم خلال مباراة أولمبياكوس اليوناني أمام غريمهم التقليدي مارسيليا الفرنسي لحساب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورحبت جماهير فريق العاصمة بالدولي المغربي من خلال تعليقات فتحت له أبوابة الفريق وقتما رغب في ذلك.

وخلق السروال الداخلي لمهاجم المنتخب الوطني يوسف العربي ضجة كبيرة عقب نهاية مباراة فريقه أولمبياكوس اليوناني ومارسيليا الفرنسي لحساب مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخلفت صورة للعربي بالسروال الداخلي لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي موجة غضب في صفوف أنصار فريقه اليوناني، في وقت تناقلت فيه جماهير باريس سان جيرمان الصورة وتفاعلت معها بقوة في ظل الصراع القاٸم بينها وبين جماهير مارسيليا.

ولم يوضح بعد المهاجم المغربي سبب ارتداٸه سروالا داخليا أبيض اللون يحمل شعار فريق باريس سان جيرمان.

كانت هذه تفاصيل خبر جماهير باريس سان جيرمان لمهاجم “الأسود”: مرحبا بك في الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.