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مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مفتي دمشق بانفجار عبوة ناسفة في سيارته والان مع التفاصيل

الجمعة 23 أكتوبر 2020

قتل مفتي دمشق وريفها عدنان أفيوني، الخميس، من جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف العاصمة السورية، وفقا لوكالة "سانا" الرسمية".

وأوردت وكالة الأنباء السورية "استشهاد الشيخ محمد عدنان أفيوني مفتي دمشق وريفها إثر إصابته بتفجير عبوة ناسفة في بلدة قدسيا بريف دمشق".

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ونعت وزارة الأوقاف السورية في بيان مفتي دمشقي وقالت إنه "ارتقى شهيدا إثر استهداف سيارته بتفجير إرهابي غادر".

وقالت وزارة الأوقاف على صحفتها بفيسبوك، إن العبوة كانت مزروعة في سيارة أفيوني الذي وصفته بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي".

ولم تتبنى على الفور أي جهة مسؤولية الانفجار الذي أودى بحياة أفيوني.

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