تمكنت مصالح الأمن بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة، اليوم الخميس، من توقيف شخص في العشرينات من عمره في حالة تلبس بحيازة أقراص مخدرة في عملية أمنية بأحد أزقة المدينة.
وبحسب مصدر أمني فإن الموقوف كان يقوم بالاتجار في حبوب الهلوسة، ويروجها وسط المدمنين، لتقوم مصالح أمن مفوضية أصيلة بوضع كمين محكم و توقيفه و بحوزته 200 قرص مخدر من نوع اكستازي “.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعني بالأمر تم إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأصيلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أصيلة..كمين أمني يوقع شابا للاشتباه في ترويجه لأقراص “الاكستازي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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