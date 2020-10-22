شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدين قرار توسيع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020 دانت روسیا الاتحادیة الیوم الخمیس قرار السلطات الاسرائیلیة الاخیر بتوسیع المستوطنات في الاراضي الفلسطینیة المحتلة.

Advertisements وقالت الناطق باسم وزارة الخارجیة الروسیة ماریا زخاروفا في ایجاز صحفي "اننا نعرب عن قلقنا العمیق حیال قرار السلطات الاسرائیلیة تنفیذ خطة شاملة لتوسیع المستوطنات في الضفة الغربیة". واضافت ان "الخطوات الاسرائیلیة الھادفة كذلك الى اقامة جدران في القدس الشرقیة تعني عملیا الاستحواذ على الاراضي الفلسطینیة وفقا لصفقة القرن التي تعمل الادارة الامریكیة على تنفیذھا".

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