شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مقتل مفتي دمشق إثر انفجار سيارة مفخخة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قُتل مفتي مدينة دمشق عدنان الأفيوني، مساء اليوم الخميس، إثر انفجار وقع بالقرب من مسجد الصحابة في قدسيا بريف دمشق.
وقالت وكالة الأنباء السورية، سانا، في بيان لها، إن عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة مركونة بالقرب من المسجد انفجرت لدى مرور المفتي بجانبها.
وقُتل أيضا في الانفجار عادل مستو رئيس لجنة المصالحة باستهداف سيارته بعبوة ناسفة في مدينة قدسيا بريف دمشق.
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