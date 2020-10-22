شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. حظر تجول ليلا في المناطق الأكثر تضررا من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الخميس إن بلاده ستفرض حظر تجول ليلا في المناطق الأكثر تضررا من تفشي جائحة كوفيد-19، معلنا فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة أثينا.

كانت السلطات اليونانية قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ذروة جديدة، بعد تسجيل 865 إصابة أمس الأربعاء.

وقال ميتسوتاكيس إن حظر التجول سيبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا في المناطق التي تعتبر شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر من أربع مستويات تضعه السلطات. وسيجري تطبيق الإجراء ابتداء من يوم السبت.

وقالت السلطات إنه تم تسجيل 15 وفاة جديدة اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549، كثير منهم من كبار السن.