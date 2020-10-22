شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: نتيجة اختبار كورونا الخاص بترامب «سلبية» والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ميدوز أنه جرى إجراء فحص للكشف عن كورونا لترامب على متن طائرة الرئاسة "اير فورس 1"، أثناء رحلة إلى ناشفيل، بولاية تينيسي.
وأكد ميدوز للصحفيين المرافقين لترامب على متن الطائرة: "نتيجته سلبية".
ومن المقرر أن تعقد المناظرة الرئاسية الثانية بين الجمهوري ترامب، وجو بايدن، منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة المقررة في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، الساعة التاسعة وحتى العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي مساء الخميس (0230-0100 بتوقيت جرينتش صباح الجمعة).
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