إصابة قياديين اثنين.. كورونا يجتاح "التحرير" الفلسطينية

داوود عودة - الضفة الغربيةالجمعة 2020/10/23 01:14 ص بتوقيت أبوظبي
أصيب قياديان بارزان باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بأعلى سلطة تنفيذية للمنظمة إلى 4 قيادات.
وفي تصريحات لـ"الخليج 365"، قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن القياديين أحمد مجدلاني وعزام الأحمد أصيبا بالوباء.
وأضافت المصادر، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أنه تم تشخيص إصابة القياديين البارزين بالفيروس اليوم الخميس.
وتابعت أن مجدلاني البالغ من العمر 64 عاما، والأحمد (73 عاما)، التزما منزليهما بعد إعلامهما رسميا بإصابتهما بالفيروس إثر فحوصات.
وبإصابتهما، يرتفع عدد الإصابات بصفوف أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى 4 قيادات، بعد أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات، وعضو اللجنة حنان عشراوي.
وجرى تشخيص إصابة عريقات بالفيروس في 6 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، ولكن بعد 14 يوما من العلاج في منزله بمدينة أريحا، تدهور وضعه الصحي ما استدعى نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي.
ولاحقا، وتحديدا في 11 من الشهر الجاري، تم إعلان إصابة حنان عشراوي (74) عاما) بالفيروس، ووصفت حالتها بالطفيفة، قبل أن يعلن تعافيها من الوباء أمس الأربعاء.
واستنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين 60 ألفا و670 حالة، تعافى منهم 53 ألفا و571 فيما توفي 503 حالة وفاة.
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