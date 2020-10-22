عبير موسي تفضح الغنوشي: رفض إدانة العنف ضد المرأة التونسية

كشفت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، رفض راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان، إدانة العنف ضد المرأة التونسية.



وأكدت عبير موسي أن الغنوشي منع البرلمان التونسي من تعيين جلسة برلمانية تدين العنف ضد المرأة بشكل عام.

وأوضحت في فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مطلبها كان انتزاع إدانة للعنف الذي تعرضت له من قبل رئيس كتلة ائتلاف الإخوان سيف مخلوف، الذي وجه لها بألفاظ نابية.

ودخل الحزب الدستوري الحر التونسي في اعتصام مفتوح بالبرلمان، احتجاجا على العنف السياسي المتكرر الذي يستهدف عبير موسى.

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وكانت كتلة الإخوان قد توجهت في إحدى الاجتماعات المغلفة للبرلمان التونسي، بالسب لرئيسة الحزب الدستوري الحر، ووصفوها بأوصاف عنصرية يعاقب عليها القانون.

وأوضحت عبير موسي أن "شيخ الإخوان" في تونس يعمل على طمس الحقائق، ويدافع عن منتهكي حقوق المرأة التونسية منذ توليه رئاسة مجلس نواب الشعب التونسي.

وكان الحزب الدستوري الحر التونسي، أكد في بيان له أن العنف الذي تتعرض له كتلته البرلمانية، يهدف إلى "إخراس صوتها والحيلولة دون كشفها لما يحاك ضد الشعب التونسي من مخططات خطيرة".

وأوضح البيان: "أن هذه المخططات تهدف إلى توظيف هذه المؤسسة السيادية (البرلمان) لتحقيق أغراض سياسية ضيقة من شأنها الإضرار بالمصلحة العليا للوطن وتقويض أسس الدولة المدنية الحداثية".