ترامب يدلي بصوته السبت في فلوريدا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية السبت في فلوريدا.



وقال المتحدث جود ديري، إن "الرئيس ترامب يعتزم الإدلاء بصوته بشكل مبكّر السبت في وست بالم بيتش".

ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى فلوريدا، الجمعة، حيث يشارك في عدد من التجمعات الانتخابية قبيل الاستحقاق المقرر في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني.

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وسبق لترامب أن أعلن في نهاية 2019 تخليه عن نيويورك ليجعل من "بالم بيتش" مكان إقامته الجديد وسيدفع بالتالي الضرائب فيها، وأعاد ذلك إلى "سوء المعاملة من المسؤولين المنتخبين في المدينة وفي الولاية".

ويتواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مع منافسه الديموقراطي جو بايدن في مناظرة متلفزة أخيرة في ناشفيل بولاية تينيسي، وسط توتر شديد وتبادل للاتهامات قبل 12 يوما من الانتخابات الرئاسية.

وكانت المناظرة الأولى بينهما في نهاية سبتمبر/ أيلول انتهت إلى فوضى عارمة وتبادل اتهامات بين المرشحين. يومها وصف المرشح الديموقراطي الذي يتقدم في استطلاعات الرأي، الرئيس ترامب بأنه "كاذب" و"عنصري" و"مهرج". ورد الرئيس قائلا: إن منافسه "لا يمت إلى الذكاء بصلة".