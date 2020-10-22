أوكرانيا ترفض أموال إيران للتستر على جريمة الطائرة المنكوبة

أكد يفيني ينين، رئيس الوفد الأوكراني المشارك في تحقيقات طائرة الركاب التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده لن تقبل بأي حال من الأحوال أموال إيران للتستر على جريمة إسقاط الطائرة المدنية المنكوبة.

وذكر موقع راديو فارادا الإيراني المعارض، الذي يبث من العاصمة التشيكية براج، أن الوفد الأوكراني توجه إلى إيران لمتابعة الجولة الثانية من المحادثات الجارية بين طهران وكييف بشأن إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية فوق طهران.

وركزت الجولة الثانية من المحادثات بشأن الرحلة 752، على دراسة مجموعة من القضايا الفنية لتوضيح تفاصيل إسقاط الطائرة التي لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات لدى إسقاطها.

وقال ينين في حديثه إلى راديو فردا: "أكدنا للجانب الإيراني أن هدفنا الرئيسي ليس استلام تعويض، بل الكشف عن الحقيقة. لن نقبل بأي حال من الأحوال المال مقابل إخفاء الحقيقة".

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وأضاف "أولا وقبل كل شيء، نحتاج معرفة الحقيقة، وبعد ذلك سنقوم بحساب التعويض على أساس التفاصيل المرتبطة بالأحداث التي أدت إلى إسقاط الطائرة الأوكرانية".

وقتل جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 176 شخصا، بينهم 63 كنديا و82 إيرانيا و11 أوكرانيا، إضافة إلى جنسيات أخرى عندما أصيبت بصاروخين بعد الإقلاع من طهران، في الثامن من يناير الماضي.

من جهتها، عبرت كندا عن رغبتها في إجراء تحقيق خاص بها، بعد أن أكد نواب في البرلمان عدم ثقتهم بنتائج التحقيقات الإيرانية.

وتقول القوات الإيرانية إنها أسقطت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وهي من طراز بوينغ 737، نتيجة خطأ بشري، ظنا منها أنها صاروخ، في وقت كان يشهد توترا شديدا مع الولايات المتحدة بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، في غارة أمريكية.

ورغم ذلك، شددت كندا وأوكرانيا على أنهما لن تقبلا سيناريو "الخطأ البشري"، الذي تروج له إيران.

