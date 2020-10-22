شكرا لقرائتكم 6 قتلى من قادة "تحرير الشام" في قصف للتحالف غرب إدلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان مساء الخميس مقتل 6 من قادة "هيئة تحرير الشام" في قصف للتحالف الدولي ضد داعش غرب إدلب.

وبحسب المرصد، قصفت طائرات مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي اجتماعاً ضم قادة من "هيئة تحرير الشام" مع متطرفين آخرين في إحدى المزارع في قرية جكارة الحدودية مع تركيا بريف سلقين غرب إدلب، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

تدريب عسكري لعناصر من "هيئة تحرير الشام" (أرشيفية)

وكان المرصد السوري قد تحدث في 15 أكتوبر الحالي عن استهداف طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي لسيارة على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة إدلب، ما أدى إلى مقتل متطرفين وطفل كان برفقتهما، وقد احترقت الجثث بشكل شبه كامل.

وكانت مصادر المرصد قد أكدت في 14 ديسمبر الماضي مقتل قيادي في تنظيم "حراس الدين" من جنسية تونسية، إثر استهداف طائرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي لسيارته في حي القصور بمدينة إدلب.