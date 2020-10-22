شكرا لقرائتكم خبر عن 83 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد بانتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الأقصر منافسة شرسة بانتخابات مجلس النواب، حيث يتنافس في المحافظة 83 مرشحا على 7 مقاعد فقط، منهم 8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بنظام القوائم حيث تتنافس القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة نداء مصر بـ4 مرشحين لكل منهما على 4 مقاعد.

وعلى صعيد المقاعد الفردية فقد تم تقسيم المحافظة إلى 3 دوائر فقط بواقع مقعد واحد لكل دائرة يتنافس عليها 75 مرشحا، والدائرة الاولى مقرها مركز قسم الأقصر مكوناتها الإدارية مركزا: طيبة –الأقصر- قسم الأقصر مخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 33 مرشحا، والدائرة الثانية مقرها مركز القرنة مكوناتها الإدارية مركزا: القرنة – ارمنت وخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليه 22 مرشحا.

أما الدائرة الثالثة مقرها مركز اسنا مكوناتها الإدارية مركز اسنا ومخصص لها مقعد واحد يتنافس عليه 20 مرشحا.

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