شكرا لقرائتكم خبر عن هدى عبد الناصر: 50 عاما مرت على رحيل الزعيم ومازال موجودا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، أن ما حدث في مصر عقب هزيمة 1967 لم يحدث فى أى دولة إصرار المصريين على استمرار عبد الناصر رغم الهزيمة وتشجيعه على بناء الجيش مرة أخرى لتحقيق النصر، قائلة: "ونحن كأسرة نعتز بهذا لأن الموضوع كان فى كل الدول العربية مش مصر بس" ، وتابعت نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أن هناك جلستين عقدهما الزعيم حمال عبد الناصر ، وقام بانتقاد نظامه وهم موجودون في مكتبة الإسكندرية، مشيرة إلى أنه على الرغم من مرور 50 عاما على وفاة جمال عبد الناصر، والهجوم عليه من الداخل والخارج لتكسير مبادئه؛ إلا أنه مازال موجودا.

وقالت هدى عبد الناصر ، فى برنامج حقائق وأسرار المذاع عبر فضائية صدى البلد، أنها اهتمت بتوثيق الفترة من سنة 1967 حتى 1970، وهى فترة حرب الاستنزاف، مؤكدة أن عبد الناصر منح حياته للبلد وبذل مجهود ضخم،

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وفيما يتعلق بالهجوم على الزعيم الراحل، أكدت هدى عبد الناصر، أنها تعمل على تقديم وثائق ومستندات في الفترة التي عمل بها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والمواطنون لهم الحق في الدفاع عن عبد الناصر أو لا، قائلة: "أن قضية الديموقراطية أقوم بطرحها على الناس".