شكرا لقرائتكم خبر عن أكاذيب الإخوان.. مكملين تنشر صورا قديمة لحملة مساعدات لمستقبل وطن على إنها رشاوى انتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قنوات الإخوان الإرهابية ممارسة الكذب ومحالة تشوية الانتخابات فى مصر، من خلال نشر فيديوهات وصور قديمة وبثها على قنواتهم وصفحاتهم الإلكترونية. واستمرارا لحملة الأكاذيب بثت قناة مكملين الإخوانية صورا قديمة لحملة سابقة لحزب مستقبل وطن توزيع مساعدات غذائية على القرى الاكثر احتياجاً منذ عدة أشهر، انطلاقا من دور الحزب فى المشاركة المجتمعية. وادعت القناة الإخوانية باستخدامها الصور القديمة على أنها رشاوى انتخابية، فى محاولة لتشويه صورة الاستحقاقات الانتخابية في مصر. Advertisements



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