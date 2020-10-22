هيئة الدواء الأمريكية تجيز استخدام ريمديسيفير لعلاج كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أجازت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، استخدام عقار رمديسيفير لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن بي سي".

وكانت دراسة أجريت بدعم من منظمة الصحة العالمية أكدت أنه لا تأثير يذكر لعقار رمديسيفير الذي يعد علاجا واعدا لكوفيد-19 على منع الوفاة جراء المرض.

والعقار المضاد للفيروسات الذي كان جزءا من المزيج التجريبي الذي أعطي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد إصابته بفيروس كورونا الشهر الماضي، تمت مراجعته مع عقارات أخرى في دراسة واسعة النطاق شملت 11 ألف شخص في 30 بلدا.

وقالت الدراسة التي نشرت في وقت متأخر الخميس إنه بدا أن للعقار تأثيرًا ضئيلًا أو منعدمًا على مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج، كما أشارت معدلات الوفيات الاجمالية والمرضى الذين وضعوا على أجهزة التنفس الاصطناعي إضافة الى مدة إقامة المرضى في المستشفيات.