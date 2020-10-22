صور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:
تفقد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، عددًا من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب التي من المقرر أن تُجرى على مدار يومي السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.
وخلال الجولة، تابع نائب محافظ الأقصر، اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.
يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.
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