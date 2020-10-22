صور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

تفقد محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، عددًا من اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة، برفقة عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم، وذلك تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب التي من المقرر أن تُجرى على مدار يومي السبت والأحد المقبلين 24 و25 أكتوبر 2020، وذلك بناء على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وخلال الجولة، تابع نائب محافظ الأقصر، اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 836759 ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 283 لجنة فرعية.