"المعلمة ضربت ياسين".. قصة اتهام زوجة أب بالاعتداء على نجله في الشرقية -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

اتهمت أسرة طفل، عمره 11 عامًا، زوجة والده، سورية الجنسية، بالاعتداء عليه بالضرب وكسر عصا مكنسة يدوية على جسده بدعوى بعثرته لمحتويات غرفتها بمسكن والده بالعاشر من رمضان في الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغ من أسرة الطفل "ياسين.ع.ي" 11 عامًا، طالب بالصف الخامس الابتدائي، يتهمون فيه زوجة والده "ع.م" 30 عامًا، سورية الجنسية، تعمل مُعلمة بإحدى الحضانات الخاصة، بالاعتداء عليه بالضرب وكسر عصا مكنسة يدوية على جسده بدعوى بعثرته لمحتويات غرفتها بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر.

وأوضحت أسرة الطفل، في بلاغها، أن الطفل يعيش مع والده وزوجة والده بعد وفاة والدته، وأنهم فوجئوا بالطفل يهرول إليهم مذعورًا وحافيًا إلى منزل جدته لوالدته، والتي تسكن بالطابق الثاني في منزل والده، وأخبرهم أنها ضربته بداعي بعثرة محتويات غرفتها، فيما حُرر عن ذلك المحضر رقم 45 جنح ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.