إحباط طرح 5 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أحبط ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين محاولة مالك مخبز لتهريب أطنان من دقيق بلدي مدعم في السوق السوداء بمحافظة أسيوط. معلومات وردت أكدتها التحريات بتجميع صاحب مخبز بلدي لكميات كبيرة من الدقيقي المدعم، تمهيدا لطرحه في السوق السوداء. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، استهدفت مأمورية المخبز المُشار إليه، وأمكن ضبط مالكه وبحوزته 5 أطنان دقيق بلدى مدعم جمعها بدون وجه حق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالسوق السوداء بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.

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