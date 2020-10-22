سوريا / غارة إسرائيليّة تستهدف مدرسة بريف القنيطرة

شن العدو الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، عدوانا بصاروخ على مدرسة بريف القنيطرة الشمالي بسوريا

وقالت وكالة "سانا" إن "العدو الإسرائيلي إعتدى قرابة الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق بعد منتصف الليل بصاروخ على مدرسة في قرية الحرية بريف القنيطرة الشمالي"

وأوضحت أن "الهجوم خلف أضرارا مادية فقط"

Advertisements

يذكر أن محافظة القنيطرة تعرضت سابقا لإعتداءات إسرائيلية كان آخرها إستهداف نقاط عسكرية في المحافظة، حين أقدمت حوامات "إسرائيلية" على إطلاق رشقات من الصواريخ على نقاط في الحد الأمامي باتجاه القنيطرة في الرابع من أوت الماضي، وإقتصرت الخسائر على الماديات، حسبما أعلن مصدر عسكري سوري حينها.

وقبل ذلك بنحو شهر إستهدفت حوامات إسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات ثلاث نقاط على الحد الأمامي على إتجاه القنيطرة، وهو ما أدى إلى إصابة إثنين من الجنود بجروح وإندلاع بعض الحرائق في الأحراج.

وأقدم العدو الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية على تنفيذ عدة إعتداءات في محافظة القنيطرة إستهدفت سيارات مدنية، ما أسفر عن إستشهاد وجرح عدد من أهالي القرى والبلدات بريف المحافظة.