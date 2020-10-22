رئيس مجلس جماعة طنجة: خطوط جديدة للمواصلات ستربط سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بأحياء وشوارع المدينة – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أكد محمد البشير العبدلاوي، رئيس مجلس جماعة طنجة، أمس الأربعاء، أن مجلسه تمكن من حل مشكلة المواصلات من وإلى سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد.

وكشف العبدلاوي خلال تدخله، لاستكمال أشغال دورة أكتوبر العادية، أنه تم توفير حافلة تحمل رقم ستة، ستنقل الركاب الراغبين في الذهاب إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، وستنطلق من محطة سيدي بوعبايد في الساعة الرابعة صباحا، وتمر من مدار “كاستيا”، والمحطة الطرقية الجديدة، قبل أن تصل إلى السوق المذكور.

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وأضاف العبدلاوي أن الجماعة ستوفر، أيضا، سيارات الأجرة من الحجم الكبير، للربط بين سوق الجملة الجديد، وأحياء مدينة البوغاز، مشيرا إلى أنه من العادي أن تحدث فيه أعطاب تقنية، على الرغم من أنه مجهز بـ20 كاميرا مراقبة، موزعة على جميع مرافقه.