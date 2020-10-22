فيديو: يونس الميموني
أكد محمد البشير العبدلاوي، رئيس مجلس جماعة طنجة، أمس الأربعاء، أن مجلسه تمكن من حل مشكلة المواصلات من وإلى سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد.
وكشف العبدلاوي خلال تدخله، لاستكمال أشغال دورة أكتوبر العادية، أنه تم توفير حافلة تحمل رقم ستة، ستنقل الركاب الراغبين في الذهاب إلى سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد، وستنطلق من محطة سيدي بوعبايد في الساعة الرابعة صباحا، وتمر من مدار “كاستيا”، والمحطة الطرقية الجديدة، قبل أن تصل إلى السوق المذكور.
وأضاف العبدلاوي أن الجماعة ستوفر، أيضا، سيارات الأجرة من الحجم الكبير، للربط بين سوق الجملة الجديد، وأحياء مدينة البوغاز، مشيرا إلى أنه من العادي أن تحدث فيه أعطاب تقنية، على الرغم من أنه مجهز بـ20 كاميرا مراقبة، موزعة على جميع مرافقه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس جماعة طنجة: خطوط جديدة للمواصلات ستربط سوق الجملة للخضر والفواكه الجديد بأحياء وشوارع المدينة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.