أطر مستشفى القرطبي في طنجة تحتج على إلحاقه بالمستشفى الجامعي- فيديو

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ندد عبد الصمد المرابط، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة في طنجة، اليوم الخميس، بقرار وزير الصحة، خالد آيت الطالب، القاضي بإلحاق مستشفى القرطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي CHU.

وقال المرابط لـ”اليوم 24″ أن وزارة الصحة استفردت بالقرار، ولم تشرك الأطر الصحية فيه، ما يهدد الاستقرار النفسي، والمادي لعدد من الأطر الصحية، التي تجاوز بعضها 30 سنة من العمل.

وأضاف المرابط أن الأطر الصحية ستقف ضد القرار المذكور، وستخوض أشكالا احتجاجية أخرى، إذا لم تستجب الوزارة لمطالب الشغيلة بوقفه.