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شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل زيادة قياسية بإصابات كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 22 أكتوبر 2020
قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس إنها سجلت 16079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى معدل يومي منذ بدء تفشي الوباء في البلاد وجاء ارتفاعا من الرقم القياسي السابق المسجل أمس الأربعاء عند 15199 حالة.
وسجلت الوزارة أيضا 136 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 اليوم الخميس، مقابل 127 في اليوم السابق، لكن حصيلة الوفيات لا تزال أقل بكثير من نظيرتها أثناء ذروة التفشي في إيطاليا في مارس وأبريل عندما تجاوزت ذروة الوفيات اليومية 900 حالة.
وحتى الآن، بلغت حصيلة الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد 36968، في حين جرى تسجيل 465726 حالة إصابة بالفيروس.
وكانت معدلات الإصابة قد شهدت تراجعا خلال الصيف، إلا أن وتيرتها تسارعت مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية.
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