الارشيف / اخبار العالم

فرنسا تعلن عن زيادة قياسية في إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن عن زيادة قياسية في إصابات تجاوزت 40 ألفا والان مع التفاصيل

الخميس 22 أكتوبر 2020

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم الخميس تسجيل 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق.

 

Advertisements

ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة عن توسيع كبير لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

 

وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فرنسا 162 ليصل العدد الإجمالي إلى 34210 حالات، في حين بلغ العدد الكلي للإصابات 999043.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تعلن عن زيادة قياسية في إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا