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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن عن زيادة قياسية في إصابات كورونا تجاوزت 40 ألفا والان مع التفاصيل
الخميس 22 أكتوبر 2020
أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم الخميس تسجيل 41622 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق.
ويأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة عن توسيع كبير لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في فرنسا 162 ليصل العدد الإجمالي إلى 34210 حالات، في حين بلغ العدد الكلي للإصابات 999043.
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