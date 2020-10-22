شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.35 مليون والوفيات مليون و132729 والان نبدء بالتفاصيل

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 41.35 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون 132729.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة الولايات المتحدة 222310 8367944 الهند 116616 7706946 البرازيل 155403 5298772 روسيا 25242 1463306 الأرجنتين 27519 1037325 إسبانيا 34366 1005295 كولومبيا 29464 981700 فرنسا 34048 957421 بيرو 33937 876885 المكسيك 87415 867559 - وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية: الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات 16 - العراق 10465 442164 22 - السعودية 5250 343774 32 - المغرب 3079 182580 36 - قطر 228 130462 39 - الإمارات 474 120710 40 - الكويت 730 119420 41 - عمان 1147 111837 45 - مصر 6155 105883 المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.