شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغال تقيد السفر بين مناطقها للحد من انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الحكومة البرتغالية أنها تعتزم تقييد السفر بين عدد من المناطق في شمال البلاد اعتباراً من 30 تشرين أول/ أكتوبر الجاري وحتى 3 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل وذلك في محاولة لاحتواء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء :" سيتعين على سكان بلديات فيلجويراس ولوسادا و باكوس دي فيريرا في شمال البرتغال البقاء داخل منازلهم اعتبارا من الجمعة، الموافق 30 تشرين أول/أكتوبر.
وسيسمح لسكان هذه المناطق بمغادرة منازلهم لأسباب ضرورية مثل شراء السلع، والحصول على الخدمات، والذهاب إلى العمل أو المدرسة، وممارسة الرياضة.
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