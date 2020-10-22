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البرتغال تقيد السفر بين مناطقها للحد من انتشار كورونا

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أعلنت الحكومة البرتغالية أنها تعتزم تقييد السفر بين عدد من المناطق في شمال البلاد اعتباراً من 30 تشرين أول/ أكتوبر الجاري وحتى 3 تشرين ثان/ نوفمبر المقبل وذلك في محاولة لاحتواء الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أصدرته الحكومة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء :" سيتعين على سكان بلديات فيلجويراس ولوسادا و باكوس دي فيريرا في شمال البرتغال البقاء داخل منازلهم اعتبارا من الجمعة، الموافق 30 تشرين أول/أكتوبر.

وسيسمح لسكان هذه المناطق بمغادرة منازلهم لأسباب ضرورية مثل شراء السلع، والحصول على الخدمات، والذهاب إلى العمل أو المدرسة، وممارسة .

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