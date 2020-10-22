شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يذيع مقابلة برنامج «60 دقيقة» قبل بثها للكشف عن «تحيز ضده» والان نبدء بالتفاصيل

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس مقابلة تليفزيونية طويلة قبيل بثها، فيما قال إنها كانت محاولة للكشف عن تحيز الصحفية التي أجرتها.

ونشر ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي المقابلة التي استمرت حوالي 40 دقيقة مع الصحفية المخضرمة ليزلي ستال، من برنامج 60 دقيقة بشبكة "سي بي اس" التليفزيونية الأمريكية،