شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي أمريكي: يجب أن تلتزم حكومة لبنان بالإصلاح وإنهاء الفساد والان نبدء بالتفاصيل
وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف "أيا كانت الحكومة التالية، يتعين عليها أن تلتزم وتكون قادرة على تنفيذ إصلاحات يمكن أن تقود إلى تحقيق فرص اقتصادية وحوكمة أفضل وتقضي على الفساد المستشري".
وقال شينكر "لم تعلق الولايات المتحدة أو تقدم رأيا في أفراد بعينهم في لبنان. أكدنا منذ البداية على أن المبادئ تأتي أولا"، مشيرا إلى عملية الإصلاح والشفافية ومكافحة الفساد والمساءلة. وتابع "أمامنا الكثير لنعمل على إصلاحه، لذا فنحن متمسكون بالمبادئ أكثر من الأشخاص وسنتحفظ على إصدار حكم".
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