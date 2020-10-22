فرنسا تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ تفشي الوباء

كما أعلنت السلطات الصحية تسجيل 162 وفاة جديدة بالعدوى في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 34210، بحسب "روسيا اليوم".

وفي محاولة منها لاحتواء تفشي الفايروس، فرضت الحكومة الفرنسية حظر التجوال على 46 مليون مواطن اعتبارا من الجمعة.