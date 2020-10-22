تحديد موعد انطلاق دوري الكرة الشاطئية

وقال رئيس اللجنة، صبحي رحيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اللجنة عقدت اجتماعاً في مقر اتحاد الكرة بشأن تحديد آلية الدوري، وتم الاتفاق على الموعد وجميع الترتيبات الخاصة بنجاحه".

وأضاف، "قررت اللجنة إقامة الدوري بنظام التجمع في بغداد وبابل، وبواقع مجموعتين، على أن تقام الأدوار النهائية في العاصمة بغداد، ونأمل أن يكون تحديد انطلاقة الدوري نقطة تحول في مسار اللعبة وتطويرها، بما يخدم مشوار المنتخب الوطني في البطولات العربية والقارية، وخطوة لاكتشاف الطاقات والمواهب الشابة".



واختتم صبحي بالقول: "ما يسعدنا هو رغبة الفرق بالمشاركة والمنافسة على تحقيق النتائج الجيدة في المباريات، وهذا يدفعنا الى مواصلة العمل بهمة كبيرة لإظهار الدوري بأفضل صوره من النواحي الفنية والادارية والتنظيمية".